Украина приветствует возобновление диалога Россия-НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО журналистам по завершении заседания Комитета Украина-НАТО.

“Тот факт, что диалог возобновляется, я могу только приветствовать”, - сказал украинский министр.

Он отметил, что сегодня изменился мир, и для поисков выхода из любой конфликтной ситуации нужен диалог.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря после почти годового перерыва, вызванного российско-грузинской войной в августе 2008 года, будет возобновлено заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Накануне стороны заявили о намерении подготовить своеобразную “дорожную карту” дальнейшего сотрудничества.

1 декабря Посол России при НАТО Дмитрий РОГОЗИН заявил о том, что заседание Совета может быть сорвано из-за блокирования канадской делегацией ряда документов. В то же время, представители НАТО высказывают надежду, что заседание будет результативным.