В Крыму подтвержден первый случай заболевания «свиным» гриппом

В Крыму подтвержден первый случай заболевания гриппом А/H1N1. Заболевшая крымчанка - медработник уже идет на поправку.

«Центральная СЭС подтвердила, что у нее такой грипп», - сообщила корресподенту УНИАН главный санитарный врач Крыма Мария КРОВЯКОВА.

Женщина почувствовала недомогание, вернувшись из Киева. «Она съездила в гости в Киев. Вернулась, приболела. Может, по пути где-то простыла», - сказала М.КРОВЯКОВА.

Жительница Красногвардейского района АРК работает няней в больнице. Ее отстранили на время от работы. Взятые анализы подтвердили наличие у женщины вируса. Сейчас состояние больной врачи оценивают как удовлетворительное.

С момента объявления в Украине эпидемии гриппа в Крыму также подтвержден один случай сезонного гриппа. Заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога.

«Эпидобстановка в Крыму - сезонная, обычная для этого времени», - добавила главный санврач Крыма.