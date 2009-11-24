ВОЗ о прививках от свиного гриппа: пора говорить "да" или "нет"

Представители Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения считают, что Украина на политическом уровне должна принять решение о проведении вакцинации против калифорнийского гриппа или отказе от нее.

Об этом заявила заместитель регионального директора ЕРБ ВОЗ Ната МЕНАБДЕ во время встречи с руководством Минздрава, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Н.МЕНАБДЕ выразила обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в Украине с заболеваемостью гриппом A/H1N1, но отметила оперативность, профессионализм, с которыми Украина решает проблемы. «У вас есть желание и умение для мобилизации сил, чтобы держать под контролем ситуацию. Мы считаем адекватными и правильными меры, которые осуществляет Украина в лечении больных», - сказала она. При этом Н.МЕНАБДЕ заметила, что с технической точки зрения ВОЗ будет давать рекомендации о необходимости вакцинации против гриппа A/H1N1 Калифорния.

Вместе с тем, отметила она, Украина как государство должна сама принять решение о целесообразности или нецелесообразности ее проведения. По ее словам, это должно быть политическое решение на уровне правительства, Президента, парламента относительно защиты своих граждан от пандемического гриппа. Кроме того, по словам Н.МЕНАБДЕ, в государстве должна быть налажена система контроля над поствакцинальными реакциями и осложнениями, уделено внимание лабораторной диагностике.

На вопрос, может ли Украина рассчитывать на гуманитарную помощь в случае принятия решения о необходимости вакцинации, эксперты ВОЗ отметили, что это вопрос достаточно сложный. Н.МЕНАБДЕ пояснила это тем, что любой производитель, чья вакцина будет поставляться в Украину, хочет иметь гарантии, что вакцина не будет дискредитирована, как это произошло с гуманитарной помощью в прошлом году, и не останется неиспользованной на складах в то время, когда другие страны просят о помощи.

По информации ВОЗ, на сегодняшний день в мире использовано 65 млн. доз вакцин в 16 странах.

Чтобы улучшить ситуацию с информированием общественности относительно рисков, связанных с прививками и инфекционными болезнями, чтобы иметь возможность сопоставить эти риски, представитель ЮНИСЕФ в Украине Юкие МОКУО предложила помощь Украине в проведении информационной кампании.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ, обращаясь к международным экспертам, отметил, что Украина просит особой рекомендательной поддержки ВОЗ для принятия решения в вопросе вакцинации, чтобы сделать невозможным повторение ситуации, имевшей место в Краматорске, и которая кардинально изменившей отношение к иммунопрофилактике в государстве.

При этом министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ поблагодарил экспертов Всемирной организации здравоохранения за оперативность в предоставлении консультативной помощи. Он отметил, что правительство круглосуточно работало над решением проблем, с которыми столкнулась страна в период вспышки гриппа A/H1N1 Калифорния.