Федур: тело Гонгадзе подменили

Вчера в апелляционном суде Києва в закрытом режиме были заслушаны показания очередного свидетеля по делу Георгия Гонгадзе – сотрудника «наружки». По состоянию на сегодняшний день опрошены более половины свидетелей (в материалах дела их значится более 40), пишет «Сегодня».

Адвокат одного из подсудимых Николай Лаптиев ходом процесса доволен. «За 25 лет юридической практики я еще не видел, чтобы судьи настолько детально и кропотливо все изучали», - сказал он.

В то же время, пишет издание, на слушаниях то и дело происходят накладки. Кульминацией абсурда стал случай с вещественными доказательствами по делу, когда из запечатанного конверта с надписью «цепочка» судья извлек… водочную пробку. Присутствовавшие были в шоке. Впрочем, позже разобрались, что пробка была эдакой самодельной коробочкой для нескольких звеньев цепочки, хотя до этого все были уверены, что украшение – целое.

Андрей Федур - адвокат, ранее представлявший интересы матери убитого журналиста Леси Гонгадзе, заявил, что и сам суд, и расследование дела Гонгадзе он считает спектаклем.

«Судят трех ментов, которые вроде бы убили, но не могут объяснить, зачем!» – говорит адвокат. По мнению Федура, найденное в Тараще тело вообще не принадлежало Георгию. «Было как минимум два трупа, организаторы поняли это поздно, поэтому первый труп (не Георгия, найденный под Таращей и «засвеченный» приехавшими туда журналистами) заменили (на тело Гонгадзе, которое и отвезли в Киев). Потому и два кусочка тканей, которые таращанский эксперт Воротынцев передал Алене Притуле, как потом показала экспертиза, не принадлежат Георгию!» Правду об убийстве Гонгадзе, полагает Федур, украинцы узнают нескоро.