Янукович: раздел полномочий между ветвями власти остается принципиальным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ соглашается с необходимостью проведения дискуссии по внесении изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня после завершения трехсторонних консультаций с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКОМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Он отметил, что вопрос распределения полномочий между ветвями власти остается принципиальным и требует дальнейшего изменения в законодательство.

В то же время премьер согласился с позицией Президента Украины относительно необходимости совместной работы по законодательному урегулированию распределения полномочий между ветвями власти.

«Разделение полномочий и ответственность ветвей власти перед обществом, безусловно, этой вопрос принципиальный, но я соглашаюсь с Виктором Андреевичем, что мы обязательно в ближайшее время должны все это привести в соответствие с украинским законодательством и Конституцией. По тем вопросам, по которым действительно необходимы изменения в Конституцию или усовершенствование, у нас состоится дискуссия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив при этом, что данная дискуссия должна происходить при участии общественности, политиков.

Он добавил, что правительство будет занимать активную позицию в ходе обсуждения данных вопросов и будет стремиться к достижению совместных взглядов и принятию совместного решения.