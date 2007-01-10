Софи Лорен овдовела

В Женеве 10 января 2007 года в возрасте 94 лет умер Карло Понти (Carlo Ponti), известный итальянский кинопродюсер и муж актрисы Софи Лорен. О его кончине сообщило агентство Reuters. По сведениям агентства ANSA.it, причиной смерти Понти стало заболевание легких.

Карло Понти, юрист по образованию, начал работать в киноиндустрии в 1941 году. Он продюсировал такие знаменитые фильмы, как "Дорога" Федерико Феллини (1954), "Боккаччо `70" Витторио де Сика (1962), "Доктор Живаго" Дэвида Лина (1965), "Фотоувеличение" и "Профессия: репортер" Микеланджело Антониони (1966 и 1975).

Карло Понти и Софи Лорен сочетались браком дважды - в 1957 и 1966 годах. Их первый брак был признан недействительным из-за итальянского законодательства (Понти формально считался двоеженцем, поскольку не мог получить развод). Только после того как Лорен, Понти и первая жена Понти сменили итальянское гражданство на французское, брак кинодивы и знаменитого продюсера был окончательно оформлен. В нем у них родилось двое сыновей - Карло Понти-младший и Эдуардо Понти.

Лента.ру