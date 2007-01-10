Минюст не призывал не платить за ЖКХ?

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК утверждает, что Министерство юстиции Украины не призывало граждан отказаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров Украины.

«Мне неизвестно о таких призывах Минюста. Их просто нет», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, граждане должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги при получении соответствующих квитанций, а в случае если стоимость услуг превышает 20% совокупного дохода или 15% совокупного дохода семей, в составе которых есть пенсионеры и нетрудоспособные, обращаться за получением субсидий.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы возросли в среднем в 3,4 раза.

После этого Минюст и министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ неоднократно заявляли, что решения КГГА о повышении жилищно-коммунальных тарифов являются недействительными из-за их несвоевременной регистрации.

В опубликованном сегодня интервью газете «Дело» руководитель пресс-службы Минюста Лия ИЛЬЧЕНКО заверила, что киевляне могут не платить за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам. По ее словам, позиция министерства по вопросу повышения тарифов не изменилась. «Поскольку решение мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО не было зарегистрировано в Минюсте, оно является незаконным, и жители столицы могут не платить за коммунальные услуги по новым тарифам», - отметила руководитель пресс-службы Минюста.