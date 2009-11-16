Из Украины депортировали пятерых студентов-пакистанцев

Правоохранительные органы депортировали за пределы Украины пять студентов Сумского государственного университета – молодых граждан Пакистана, которые приехали в Украину на учебу, однако на занятиях за полтора месяца так и не появились.

Как сообщила УНИАН руководитель ССО ГУ МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, пятерых студентов из Пакистана учеба в Украине не интересовала. И хотя при въезде в нашу страну они оформили документы на обучение в СумДУ, однако ни на одно занятие не пришли, за обучение не заплатили.

«Учеба не была их целью. Они всячески уклонялись от регистрации. Документы в Департамент международного образования не подавали. Поэтому руководство университета было вынуждено обратиться в органы внутренних дел с ходатайством о принудительном возвращении этих лиц на их родину», - сообщила начальник отдела гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Сумской области Светлана ПАНАСОВСКАЯ.

В милиции утверждают, что в последнее время участились случаи, когда граждане стран Азии, Африки используют Украину в качестве своеобразного транзитного канала, чтобы попасть в страны Восточной Европы. Многие из них приезжают в нашу страну под видом студентов и в дальнейшем используют этот статус в своих планах. Судьбу же этих «студентов» уже решил суд – через сутки их отправят обратно в Пакистан.

По словам Э.БИГАНОВОЙ, в целом за этот год в Сумской области было выявлено более трехсот нелегальных мигрантов, 250 человек из которых покинули Украину добровольно, а пятьдесят иностранцев пришлось депортировать в принудительном порядке.