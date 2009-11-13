Из отделения Индексбанка украли 700 тысяч

Из ограбленного вчера в Запорожье отделения "Индексбанка" похищено около 700 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, взявшей на контроль расследование по данному преступлению, "после нападения в отделении "Индексбанка" не досчитались суммы, эквивалентной почти 700 тыс. грн.: 223 тыс. рублей и около 44 тыс. евро, 14 тыс. долларов США и 49 тыс. грн.".

По словам собеседника агентства, правоохранителями данное преступление квалифицировано, как "разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах" - ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

В прокуратуре также отметили, что "около месяца назад данное отделение "Индексбанка" отказалось от услуг Государственной службы охраны, ранее, согласно договору, осуществлявшей охрану данного объекта.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября около 18.30 неизвестный мужчина, большая часть лица которого была закрыта марлевой повязкой, ворвался в помещение "Индексбанка", расположенное в центре Жовтневого района Запорожья и, угрожая его сотрудникам предметом, похожим на пистолет, завладел крупной суммой денежных средств, после чего скрылся с места происшествия.