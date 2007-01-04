Азаров готовит пенсионерам подарок

Правительство готовит постановление относительно уменьшения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг пенсионерами - с 20 до 15% их совокупного дохода.

По сообщению пресс-службы Министерства финансов, с целью социальной защиты наименее защищенных слоев населения правительством обрабатывается проект постановления относительно уменьшения размера затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Отмечается, что данное постановление будет касаться семей, которые состоят только из пенсионеров и других нетрудоспособных лиц.

С 1 января текущего года предполагается уменьшение размера затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг с 20 до 15% их совокупного дохода в случае их обращения по назначению жилищных субсидий.

Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на ближайших заседаниях Кабмина.

В сообщении также речь идет о том, что в 2006 году общий объем перечисленной из госбюджета местным бюджетам субвенции на предоставление льгот и субсидий населению в оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 36,7% сравнительно с 2005 годом и составил 2 млрд 215,5 млн.гривен.

Украинская правда