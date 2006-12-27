Корпоративные споры отданы на рассмотрение хозяйственным судам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения подсудности дел по вопросам приватизации и по корпоративным спорам», принятый Верховной Радой 15 декабря 2006 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом предлагается отнести дела, которые возникают из корпоративных отношений в спорах между хозяйственным обществом и его участником (основателем, акционером), в том числе участником, который выбыл, а также между участниками (основателями, акционерами) хозяйственных обществ, которые связаны с созданием, деятельностью, управлением и прекращением деятельности этого общества, в подведомственность хозяйственных судов.

Предусматривается, что такие дела будут рассматриваться хозяйственным судом по местонахождению хозяйственного общества согласно с Единым государственным реестром юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.