Операция "Иностранец" прошла в Одесской области

В Одесской области за десять дней задержали 218 нелегальных мигрантов.

Як передає корреспондент УНІАН, Центр общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области обнародовал итоги 10-дневной профилактической операции под условным названием "Иностранец", проведенной в октябре сотрудниками правоохранительных органов региона.

Также в ходе операции были задержаны участники трех организованных групп, установлены 13 объектов, где скрывались нелегальные мигранты.

Как уточнил руководитель ЦОС Владимир ШАБЛИЕНКО, «оперативники обнаружили и привлекли к ответственности 180 физических и юридических лиц, чьи действия способствовали иностранцам-нарушителям». Кроме этого, добавил он, раскрыты два преступления, к которым причастны нелегальные мигранты.

По словам В.ШАБЛИЕНКО, «в ходе операции по выявлению устойчивых каналов незаконной миграции и привлечению к ответственности их организаторов, было задействовано свыше двух тысяч стражей порядка». Это вызвано процессами, связанными с незаконной легализацией иностранцев и возрастающими масштабами противоправной деятельности. Согласно статистическим данным, в минувшем году население Одессы пополнилось 12 тысячами граждан из других государств.