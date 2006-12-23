Прикарпатцы заготовят к праздникам 80-90 тысяч елок

Прикарпатцы в этом году заготовят к новогодним и рождественским праздникам 80-90 тысяч елок.

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковском областном управлении лесного хозяйства. Работники лесхозов елки будут заготовлять только в предусмотренных для этого местах: в лесных рассадниках, полосах отвода линий электропередач, нефтегазопроводов, при расчистке мелиоративных канав. По словам начальника отдела охраны, защиты лесов и охотничьего хозяйства областного управления лесного хозяйства Владимира ПЕРЕБОЙЧУКА, только такие полосы занимают в области 2400 гектаров. По его мнению, это достаточно, чтобы обеспечить зелеными красавицами не только Ивано-Франковскую, но и восточные и южные регионы Украины, куда традиционно отправляют елки. Планируется, что 50-60 тысяч елок будет доставлено в Киев, Днепропетровск, Донецк, Одессу, Крым. Елки Прикарпатья являются одними из самых дешевых в Украине. Например 1,5-2 метровая ель стоит ориентировочно 16-18 гривен.

В то же время в Прикарпатье, чтобы не допустить самовольных рубок, бесконтрольной перевозки и продажи елок, созданы из представителей милиции, лесхозов, госуправления экологии и природных ресурсов мобильные группы и посты на дорогах, железнодорожных станциях городских рынках. К нарушителю с незаконно срубанным деревцом будут применять кроме конфискации еще и административный штраф – 110,5 грн.