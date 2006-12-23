Визит Путина - важнейшее событие года

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает самым важным событием в украинско-российских отношениях 2006 года визит в Киев президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и проведение заседания межгосударственной комиссии "Ющенко-Путин". Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

"Фактически, это является самым важным событием 2006 года в украинско-российских отношениях", - заявил министр иностранных дел Украины.

Глава МИД отметил, что встреча главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО и президента РФ Владимира ПУТИНА "была чрезвычайно продуктивной". "Чрезвычайно продуктивным" Б.ТАРАСЮК назвал и заседание межгосударственной комиссии. "Оба президента достигли важных договоренностей, которые касаются всего спектра украинско-российских отношений", - отметил глава МИДа.

Он также добавил, что речь во время межгосударственной комиссии "Ющенко-Путин" шла не только о базировании Черноморского флота РФ, сотрудничестве в сфере поставок энергоносителей, но "речь шла значительно шире". По словам Б.ТАРАСЮКА затрагивались вопросы, которые волнуют как "миллионы украинцев в Украине и России", так и "миллионы россиян в России и Украине".

Глава МИД также сообщил, что второе заседание межгосударственной комиссии пройдет в первой половине 2007 года в Москве. По его словам, президенты России и Украины дали целый ряд поручений членам делегации, которые присутствовали заседании межгосударственной комиссии. "Предусматривается подготовка большого количества договоренностей, двусторонних документов, которые должны быть подготовлены по поручению двух президентов к следующему - второму заседанию комиссии", - сообщил глава МИДа Украины.