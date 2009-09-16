Фонд госимущества продал акции «АрселорМиттал Кривой Рог»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал сегодня на Украинской межбанковской валютной бирже находящиеся в государственной собственности акции ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в размере 0,1% уставного фонда за 54 млн. 819 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

По информации Фонда госимущества, покупателями акций «АрселорМиттал Кривой Рог» выступили инвестиционные компании Dragon Capital и Concorde Capital. ИК Dragon Capital приобрела в общей сложности 2 млн. 259,5 тыс. акций метпредприятия за 31 млн. 556 тыс. грн., Concorde Capital приобрела 1,6 млн. акций за 23 млн. 264 тыс. грн.

Номинальная стоимость выставляемого на продажу пакета ОАО составляла 3 млн. 859,5 тыс. грн.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor.

«АрселорМиттал Кривой Рог» - крупнейший производитель металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.