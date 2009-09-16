Милиция заявляет о задержании вице-мэра Симферополя

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму заявляет о задержании вице-мэра Симферополя Марины ЧЕРНОВОЙ.

«Задержана и помещена в изолятор временного содержания заместитель Симферопольского городского головы Марина ЧЕРНОВА», - сказано в распространенном сегодня сообщении пресс-службы милиции, текст которого передан УНИАН.

В крымском главке МВД заявили, что задержание чиновника «произведено в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях в Симферопольском горсовете».

Как сообщал УНИАН, 26 августа сотрудники милиции провели обыск в мэрии Симферополя. Изъятие документов и жестких дисков с компьютеров произошло в комитете по земельным ресурсам и в комитете по архитектуре. Также был произведен обыск в кабинете вице-мэра М.ЧЕРНОВОЙ.