Найден застреленным начальник судебной администрации

Вблизи Сум 6 декабря с огнестрельным ранением головы было обнаружено тело начальника территориального управления государственной судебной администрации в Сумской области Давида ГЕОРГАДЗЕ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, 5 декабря в 21.25 от жителя Сум в Сумской районный отдел милиции поступило сообщение, что на автодороге между селами Верхняя и Нижняя Сыроватка на обочине находится автомобиль «Нива», а в нем труп мужчины с огнестрельным ранением головы.

На место выехала следственно-оперативная группа Сумского РО МВД Украины в Сумской области, которая выявила за 500 метров от молочнотоварной фермы агрофирмы «Надежда» на обочине дороги легковой автомобиль «Нива», на месте водителя в котором был труп мужчины. По документам, которые имел при себе погибший, было установлено, что это - начальника территориального управления государственной судебной администрации в Сумской области Давид ГЕОРГАДЗЕ. Он умер от открытого огнестрельного ранения правого участка головы, при чем выстрел, скорее всего, был произведен из охотничьего оружия. В настоящее время по этому факту прокуратурой Сумского района возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного Кодекса Украины – «Убийство из-за неосторожности». Проходят следственные действия. Следствием разрабатывается несколько версий, одна из главных – неосторожное обращение с огнестрельным оружием.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Сумской области, в Сумы из Харькова должны прибыть специалисты для проведения баллистической экспертизы, поскольку сейчас нельзя с уверенностью сказать, был ли фатальный выстрел произведен самим Д.ГЕОРГАДЗЕ, или пассажиром автомобиля «Нива».

По неофициальной информации, 6 декабря Д.ГЕОРГАДЗЕ с товарищами был на охоте.