Мужчина использовал маленького ребенка для попрошайничества

В Тернополе возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который использовал полуторагодовалого ребенка для попрошайничества.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНА, мужчину с малолетним ребенком работники прокуратуры обнаружили на Центральном городском рынке во время рейда по установлению фактов эксплуатации детей с целью прибыли. Как выяснили следственные прокуратуры, рынок уже стал постоянным “местом работы” 27-летнего тернополянина, а благодаря полуторагодовалому сыну сожительницы он пытался растрогать прохожих, чтобы те давали больше денег.

В отношении мужчины прокурор Тернополя Сергей БАНАХ возбудил уголовное дело.