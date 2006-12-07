Аэропорты Донецка и Харькова не принимают самолеты

Харьковский аэропорт из-за сложных погодных условий сегодня закрыт для приема и отправления самолетов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель аэропорта, в Харькове утром сильный туман и плохая видимость не позволяют выполнять полеты.

По его словам, сегодня по расписанию аэропорт обеспечивает 5 рейсов, в том числе и несколько международных.

В то же время из-за сильного тумана до сих пор закрыт и аэропорт Донецка.

Как сообщили УНИАН в диспетчерской аэропорта, первоначально все рейсы по прибытию и отправлению были задержаны до 11.00. Однако из-за продолжающегося тумана службы аэропорта вынуждены отменить рейсы до 13.00.

При этом в диспетчерской уточнили, что из Донецка еще не отправлены даже утренние рейсы, и работники аэропорта "не могут прогнозировать ситуацию из-за погодных условий".