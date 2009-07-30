5 заключенных кременчугской колонии умерли после «коктейля» с клеем

Количество умерших заключенных, которые в колонии №69 под Кременчугом выпили «коктейль» с клеем «Дракон», возросло до 5 человек.

Как передает корреспондент УНІАН, об этом журналистам сообщили в Госдепартаменте по вопросам исполнения наказаний.

По их данным, двое осуждённых 27 июля около 6.00 «изготовили спиртной напиток из клея «Дракон», полученного для проведения ремонта общежитий, и предложили употребить его другим заключённым». Через некоторое время после употребления данного вещества осуждённые обратились в медицинскую часть с жалобами на ухудшение самочувствия. Принятые меры экстренной помощи результата не дали. Осужденные были срочно отправлены в больницу г. Кременчуга для оказания квалифицированной медицинской помощи. Однако несмотря на принятые меры умерли пятеро осужденных.

По данным Госдепартамента, в настоящее время в больнице г. Кременчуг находится еще четверо осужденных.

Сейчас в учреждении проводится проверка комиссией в составе специалистов центрального аппарата и управления Департамента в Полтавской области.

По информации, которую медработники городской больницы получили от госпитализированных заключённых, разбавленный клей они пили в память об умершей матери одного из них.

Как сообщалось, с утра мэр Кременчуга заявил о 4 умерших заключенных.