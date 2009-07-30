5 заключенных кременчугской колонии умерли после «коктейля» с клеем
«Дракон» предназначался для ремонта
Количество умерших заключенных, которые в колонии №69 под Кременчугом выпили «коктейль» с клеем «Дракон», возросло до 5 человек.
Как передает корреспондент УНІАН, об этом журналистам сообщили в Госдепартаменте по вопросам исполнения наказаний.
По их данным, двое осуждённых 27 июля около 6.00 «изготовили спиртной напиток из клея «Дракон», полученного для проведения ремонта общежитий, и предложили употребить его другим заключённым». Через некоторое время после употребления данного вещества осуждённые обратились в медицинскую часть с жалобами на ухудшение самочувствия. Принятые меры экстренной помощи результата не дали. Осужденные были срочно отправлены в больницу г. Кременчуга для оказания квалифицированной медицинской помощи. Однако несмотря на принятые меры умерли пятеро осужденных.
По данным Госдепартамента, в настоящее время в больнице г. Кременчуг находится еще четверо осужденных.
Сейчас в учреждении проводится проверка комиссией в составе специалистов центрального аппарата и управления Департамента в Полтавской области.
По информации, которую медработники городской больницы получили от госпитализированных заключённых, разбавленный клей они пили в память об умершей матери одного из них.
Как сообщалось, с утра мэр Кременчуга заявил о 4 умерших заключенных.