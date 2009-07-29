В Киеве неизвестные разбили больше двух десятков автомобилей

Больше двух десятков автомобилей, которые были припаркованы на одной улице в спальном районе города (Лесном массиве), изувечили злоумышленники. Об этом сообщила ТСН. Неизвестные орудовали бейсбольными битами, и работали быстро. Не успели жители ближайшего дома выбежать на звук сигнализации, как злоумышленники уже скрылись. Местные говорят, что такая "расправа" происходит не первый раз. И допускают, что кому-то просто надоело большое количество автомобилей во дворе.

Интересно, что машины, которые стояли рядом на парковке, не пострадали.