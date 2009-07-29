Состояние российского вора в законе Япончика остается тяжелым

Состояние криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу «Япончик» остаётся тяжёлым, заявляют врачи.

После покушения ему была сделана срочная операция, однако пока о существенном улучшении говорить рано.

Покушение на Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире по прозвищу «Япончик» было совершено накануне вечером, когда он выходил из кафе на севере Москвы. По нему открыли огонь из припаркованной на другой стороне улицы «Газели». Эта машина числилась в угоне, а внутри неё следователи обнаружили снайперскую винтовку с оптическим прицелом. По другим данным в машине было сразу двое стрелявших. В результате покушения Иваньков получил три ранения в живот и был доставлен в больницу.

Вячеслав Иваньков известен как один из старейших российских воров в законе. Ему - 69 лет. По некоторым данным, он прибыл в Россию для решения спора между двумя группировками, контролирующими игорный бизнес в столице. Вероятно, одна из них решила устранить его после неудачных переговоров.

Эхо Москвы