Экипаж захваченного пиратами балкера заявляет о критическом положении

Морской бюллетень «Совфрахт» сегодня опубликовал письмо, полученное от моряков захваченного сомалийскими пиратами украинского балкера «Ариана». Бюллетень предупреждает, что в какую именно редакцию первоначально было направлено письмо, неизвестно.

«Уважаемая редакция, к вам обращается экипаж т/х «Ариана» в составе 24 украинских моряков, захваченного в плен сомалийскими пиратами 2 мая 2009 года. В данный момент на судне закончились вода и продовольствие, топливо на исходе. Полностью отсутствуют медикаменты, на борту две женщины, у повара на 23 неделе (19 июля) родился мертвый ребенок, плацента не вышла», - сообщается в письме.

Кроме того, в нем говорится, что у старшего механика проблемы с сердцем, многие члены экипажа так же имеют проблемы со здоровьем в связи с отсутствием питания, воды и антисанитарными условиями.

«Экипаж в критическом положении, просим помочь привлечь внимание общественности», - обращаются авторы письма к редакции.

«Судовладелец отказывается вести переговоры, а пираты угрожают убить всех, если закончится топливо и остановится дизель-генератор. Обращаемся с просьбой о помощи ко всему мировому сообществу к украинским правительству и президенту, мы находимся в критическом положении», - говорится в опубликованном письме.

Как сообщал УНИАН, балкер «Ариана» с украинским экипажем (24 чел.) был захвачен сомалийскими пиратами 2 мая. Корабль шел из Бразилии на Ближний Восток и вез 35 тыс. тонн сои. За освобождение судна пираты требуют 10 млн. долларов.

16 июля в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию посольства Украины в Греческой Республике сообщили, что состояние здоровья украинцев - членов экипажа судна „ Ариана” удовлетворительное.

По данным посольства, 15 июля состоялся телефонный разговор представителя компании-оператора (“Alloceans Shipping Co. Ltd ”) с капитаном судна, который сообщил о достаточном количестве на судне горючего, питьевой воды и продуктов питания.

Переговоры об условиях освобождения судна и членов экипажа продолжаются, подчеркивалось в сообщении МИДа от 16 июля.