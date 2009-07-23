В Киеве покажут работы Дали и Родена

5-11 октября в столичном "Украинском доме" состоится "Большой антикварный салон 2009", в рамках которого киевляне смогут увидеть выставку работ Сальвадора Дали и знаменитого роденовского "Мыслителя".

Об этом Лиге сообщилив пресс-центре "Український час".

Центральной экспозицией салона станет выставка произведений мастеров мирового уровня - Сальвадора Дали, Александры Экстер и Огюста Родена. Жемчужиной экспозиции станет одна из наиболее известных роденовских скульптур "Мыслитель" в оригинальных размерах.

Уникальным событием "Антикварного салона" станет презентация творчества французского художника Джорджа Брака (1882-1963) - графика, скульптора, декоратора, который совместно с Пикассо разработал доктрину кубизма.

Почетными гостями салона станут известные деятели культуры и искусств, коллекционеры из разных стран мира, галеристы и арт-дилеры.

"Большой антикварный салон" - крупнейшая в Украине выставка антиквариата, которая представляет шедевры мирового искусства, уникальные частные и галерейные собрания.

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