Аскания-Нова сохраняет шанс стать одним из 7 новых чудес мира

21 июля в Цюрихе (Швейцария), в штаб-квартире фонда New7wonders, были обнародованы отобранные экспертами 28 официальных финалистов Всемирного конкурса “Семь новых чудес природы”.

Украинский биосферный заповедник «Аскания-Нова» в их перечень не попал. Однако наш номинант остается в резервном списке участников, которые могут быть включены в число финалистов в случае снятия с конкурса одного из объектов, которые сейчас входят в топ-28, сообщает сайт "7 чудес Украины".

Организаторы всемирной акции New7wonders также поздравили комитет по поддержке “Аскании-Нова” с проведением успешной кампании. “Аскания-Нова была отобрана в топ-77 из более чем 440 номинантов. Украинцы и сторонники Аскании-Нова из всех уголков мира могут гордиться этим большим достижением. Очевидно, что международная популярность Аскании-Нова благодаря этому значительно возросла”, говорится в письме организаторов акции.

“Аскания-Нова" стал частью Всемирной кампании по избранию новых природных чудес, частью создания истории”, отмечают организаторы конкурса.

В число 28 финалистов, голосование в отношении которых проходит на официальном сайте www.n7w.com, входят: Европа - Черный Лес – Шварцвальд (Германия), Клиф (скалистый обрыв) Мохер (Ирландия), Мазурские озера (Польша), Гора Маттерхорн (Италия/Швейцария), Вулкан Везувий (Италия).

Азия - Острова Бу Тина (Объединенные Арабские Эмираты), Мертвое море (Израиль, Иордания, Палестина), Бухта Халонг (Вьетнам), Грот Джейта (Ливан), Остров Джею (Южная Корея), Национальный парк Комодо (Индонезия), Мальдивский архипелаг (Мальдивы), Грязевые вулканы (Азербайджан), Подземная река Пуэрто Принцесса (Филиппины), Лес Сундарбанс (Бангладеш, Индия), Гора Юшань (Тайвань).

Северная и Центральная Америка - Залив Фанди (Канада), Национальный парк Эль Юнке (Пуэрто-Рико), Большой каньон р. Колорадо (США).

Южная Америка - Амазония (Боливия, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Французская Гайана, Гайана, Перу, Суринам, Венесуэла), Водопад Анхель (Венесуэла), Острова Галапагос (Эквадор), Водопад Игуасу (Аргентина, Бразилия).

Океания - Большой барьерный риф (Австралия, Папуа-Новая Гвинея), Милфордский залив (Новая Зеландия), Горы Улуру (Айерс-рок) (Австралия).

Африка - Гора Килиманджаро (Танзания), Столовая гора (Южная Африка).

Как сообщал УНИАН, 10 июля биосферный заповедник «Аскания-Нова», который представляет Украину на всемирном конкурсе «Семь новых чудес природы», вышел в полуфинал конкурса.

Организатором конкурса выступает швейцарская неприбыльная организация «Корпорация нового открытого мира» (New Open World Corporation, NOWC). По оценкам Оргкомитета, в голосовании могут принять участие до 100 миллионов человек.

Целинная степь «Аскания-Нова» – единственный в Европе участок степи, которой никогда не касался плуг. Биосферный заповедник занимает территорию около 11 тысяч гектаров, которые являются ареалом для нескольких сотен видов растений и животных. В прошлом году «Аскания-Нова» стала одним из победителей общенациональной акции «7 природных чудес Украины», получив наибольшую поддержку экспертов и заняв первое место по общему количеству набранных баллов.

За заповедник “Аскания-Нова” в интернет- и телефонном голосовании приняли участие более 100 тысяч украинцев.