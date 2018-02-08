Миграция украинцев в ЕС может спровоцировать в Украине демографический спад – Atlantic Council

Чтобы сдержать трудовую миграцию, Украина должна стать стать более конкурентоспособной.

Трудовая эмиграция украинцев в страны Центральной и Восточной Европы создает серьезные проблемы для самой Украины, повышая перспективу демографического кризиса.

Читайте такжеВ будущем трудовая миграция украинцев за границу будет только расти - НБУОб этом говорится в материале аналитика Питера Дикенсона, обнародованного аналитическим центром Atlantic Council.

Отмечается, что на пространстве от Балтийского региона до Балкан национальные правительства ослабляют регуляцию рынка труда и ищут пути поддержания своей рабочей силы с Украины. Украинские трудовые ресурсы, по выражению автора, ныне является «Клондайком» высоко квалифицированной и дешевой рабочей силы.

Автор указывает, что Центральная и Западная Европа страдает от «идеального шторма» демографического спада, который угрожает свести на нет политический и экономический прогресс, достигнутый странами региона за последнюю четверть века. От сокращения количества населения сильно страдает и Украина.

В таких условиях, стоимость, навыки и географическая близость делает украинцев очень привлекательными экономическими мигрантами. Экономический кризис, который сопровождал Революцию достоинства и войну с РФ, послужил усилению экономической диспропорции между Украиной и ее соседями из ЕС. Украинцы получают самую маленькую среднюю зарплату в Европе, что делает привлекательными для них относительно небольшие доходы в странах Центральной Европы.

Автор допускает, что одной из крупнейших причин содействия украинским мигрантам выступает их «культурная совместимость». Западная Европа давно привыкла к идее покрытия своих демографических проблем за счет миграции из Африки и Азии, однако этот вариант остается политически токсичным для стран Центральной и Восточной Европы, где электорат демонстрирует неприятие мультикультурализма и миграции из стран, лежащих за пределами Европы.

На этом фоне украинцы начали рассматриваться как наименее худший вариант для региона, требующего рабочих рук. Украинцы пользуются благосклонностью, как этнически, религиозно, культурно и социально близкий к своим центральноевропейским соседям народ. Это упрощает процесс их ассимиляции.

Как отмечает аналитик, в долгосрочной перспективе ничто не сможет удержать украинцев от трудовой миграции, если страна не станет более конкурентоспособной.

Напомним, Украина попала в ТОП-5 стран с наиболее стремительными темпами сокращения населения, и, по оценкам Организации Объединенных Наций, к 2050 году население Украины может сократиться на 18% до 36,4 млн человек, а к 2100 году - на 57% до 28, 2 млн человек.