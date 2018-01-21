На Житомирщине пограничники обнаружили гражданку Молдовы, находящуюся в международном розыске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

36-летнюю молдаванку, которую разыскивают правоохранительные органы Молдовы за организацию преступной группы по торговле людьми, разоблачили вчера вечером пограничники отдела «Овруч» на границе с Беларусью.

В ходе проведения пограничного контроля автомобиля «Мерседес», который двигался на въезд в Украину, правоохранителями было установлено, что один из пассажиров автомобиля, а именно гражданка Молдовы, находится в международном розыске.

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Личные данные иностранки были занесены в базу данных международной организации уголовной полиции «Интерпол», согласно которой женщина находится в международном розыске за совершение уголовного преступления.

Сейчас преступницу, которая разыскивается по трем статьям Уголовного кодекса Молдовы задержано и в установленном порядке передано сотрудникам Национальной полиции.