Из Египта вылетел первый самолет с украинцами, которые "застряли" на курорте

Один из двух самолетов, рейсы которых задерживались в Египте из-за непогоды, вылетел в Украину.

Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич написал в Twitter.

«В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины - метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов 20.01», - сообщил он.

Позже Кирилич добавил, что один из двух самолетов вылетел из Египта в Украину.

Читайте такжеМИД предостерегает украинцев от путешествий в Египет

Вылет другого назначен на 02.00 21 января.

Как сообщал УНИАН, 19 января Кирилич информировал, что в Египте из-за неблагоприятных погодных условий задерживается вылет трех самолетов с почти 300 украинцами.

По его словам, причины задержки вылета украинцев из Египта связаны со штормовым предупреждением и песчаной бурей, а вопрос возвращения украинцев домой находится на контроле консула.