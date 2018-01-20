Из Египта вылетел первый самолет с украинцами, которые "застряли" на курорте
Другой самолет вылетит ночью, два рейса в Украину задерживались из-за метеорологических условий.
Один из двух самолетов, рейсы которых задерживались в Египте из-за непогоды, вылетел в Украину.
Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич написал в Twitter.
«В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины - метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов 20.01», - сообщил он.
Позже Кирилич добавил, что один из двух самолетов вылетел из Египта в Украину.
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Вылет другого назначен на 02.00 21 января.
Как сообщал УНИАН, 19 января Кирилич информировал, что в Египте из-за неблагоприятных погодных условий задерживается вылет трех самолетов с почти 300 украинцами.
По его словам, причины задержки вылета украинцев из Египта связаны со штормовым предупреждением и песчаной бурей, а вопрос возвращения украинцев домой находится на контроле консула.