Более 200 украинцев "застряли" в Египте - не могут вылететь вторые сутки (фото)

Рейс из египетского курорта Шарм-эш-Шейх, на котором должны были отправиться домой во Львов 220 украинских граждан, снова задержали на полтора часа по неизвестным причинам, о чем сообщил один из пассажиров.

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"Стоим от 10 утра уже полтора часа. 220 пассажиров. Раньше приехала пожарная машина. Никакой информации. Авиакомпания YanAir Аirbus А321", - передает его слова ТСН.

Напомним, еще вчера сообщалось о том, что 200 пассажиров авиакомпании YanAir не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Следовательно, люди находятся в аэропорту уже двое суток, от 17 января.