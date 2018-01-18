Председатель Житомирской ОГА Гундич дал руководителям районов и общин два дня на подготовку предложений по сети амбулаторий

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич дал руководителям районов и общин два дня на подготовку предложений по сети амбулаторий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

До конца дня 19 января, районы и объединенные общины области должны предоставить свои предложения относительно вида проекта и расположения амбулаторий в сельской местности. На реализацию более 50 проектов Минрегион выделил 155,5 млн грн, которые уже есть на счету области.

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На этом отметил председатель ОГА Игорь Гундич вчера, 17 января, после онлайн-конференции с развития первичной медицины в сельской местности, которую проводил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Средства на строительство, реконструкцию и восстановление амбулаторий в сельской местности у нас есть – 155,5 млн грн находятся на счету области. Это тот редкий случай, когда сначала выделяют средства, а потом ставят задачи. Проблем с финансированием у нас нет, поэтому нужно как можно быстрее подать предложения Минрегиона, чтобы начать строительство амбулаторий со всеми требованиями постановления Кабинета Министров. К концу дня, 19 января, я жду от всех районов и объединенных общин предложений для формирования сети сельских амбулаторий области», – отметил Гундич руководителям райгосадминистраций и общин Житомирщины.

Постановление Кабинета Министров № 983 от 6 декабря 2017 сейчас включает новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт амбулаторий. Рекомендуемый размер софинансирования ОТГ и районов – не менее 15%.

«Если мы говорим о реконструкции, то здание должно подходить под параметры проектов планировки современных амбулаторий. Должны учесть доступность пациентов к медицинской помощи, в том числе для людей с инвалидностью. Если это будут новые амбулатории, то устраивать их нужно там, где уже есть коммуникационные сети. Кроме этого, строить амбулаторию там, где нет врача, нет смысла. Поэтому ваша задача – найти специалиста, который будет предоставлять качественные услуги жителям. Именно для этого Минрегион предлагает проекты с жилым помещением для врача с семьей», – акцентировал глава ОГА.

По словам Зубко, облгосадминистрации должны подать способную сеть оказания первичной медицинской помощи – предложения по строительству новых и те, которые будут восстанавливать. Кроме этого, также нужно предоставить перечень учреждений первичной медицинской помощи, построенных за счет различных источников финансирования, которые планируют принять в эксплуатацию в этом году.