Председатель Житомирской ОГА Гундич отметит новогодние праздники с семьей на западной Украине
13:17, 28 декабря 2017Общество
178
Руководитель Житомирщины решил встретить Новый год и Рождество с семьей на западной Украине.
Гундич с сегодняшнего дня в отпуске / фото oda.zt.gov.ua
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич отметит новогодние праздники с семьей на западной Украине.
Об этом Гундич написал 28 декабря на своей странице в Facebook.
«С сегодняшнего дня – в отпуске! Новый год и Рождество решил провести с семьей на западной Украине. Заранее прошу не фантазировать по версиям – уже с 9 января с новыми силами и вдохновением возвращаюсь к работе. Так что расслабляться в ОГА будут недолго. Всем счастливых и ярких зимних праздников!», - написал Гундич, который сегодня также отмечает свой день рождения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter