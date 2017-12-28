Председатель Житомирской ОГА Гундич отметит новогодние праздники с семьей на западной Украине

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич отметит новогодние праздники с семьей на западной Украине.

Об этом Гундич написал 28 декабря на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня – в отпуске! Новый год и Рождество решил провести с семьей на западной Украине. Заранее прошу не фантазировать по версиям – уже с 9 января с новыми силами и вдохновением возвращаюсь к работе. Так что расслабляться в ОГА будут недолго. Всем счастливых и ярких зимних праздников!», - написал Гундич, который сегодня также отмечает свой день рождения.