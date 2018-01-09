Гранатометы, мины и тысячи патронов: на Луганщине полиция нашла в доме пожилой женщины мощный арсенал

В Сватово Луганской области правоохранители обнаружили в доме местной жительницы мощный арсенал оружия и боеприпасов. В частности – 31 ручной противотанковый гранатомет и около 15 тысяч патронов различного калибра.

Как сообщает прес-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области, при проведении санкционированного обыска в доме 55-летней женщины правоохранители обнаружили и изъяли более 14 тысяч патронов различного калибра, тридцать один гранатомет «РПГ» и двадцать шесть выстрелов к нему, а также восемнадцать стартовых двигателей к таким выстрелам.

Кроме того, найдены четыре мины «МОН», сорок гранат, четырнадцать запалов к ручным гранатам («УЗРГМ»), две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патрона и две дымовые мины ДМ-11».

Хозяйка дома утверждает, что ничего не знала об оружии, потому что "долгое время сдавала дом в аренду". Изъятый арсенал направлен на экспертизу.

Правоохранители квалифицировали данный факт по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Принимаются меры по установлению и задержанию владельцев оружия.

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Ранее сообщалось, что в Ясиноватському районе (Донецкая область), возле села Верхнеторецкое, правоохранители нашли в здании бывшей больницы заряды к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, гранату и патроны.