Президент передал в дар Малой (Теплой) Софии рождественский вертеп (фото, видео)

Накануне Рождества Христова Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей передал в дар трапезном храме Софии Киевской (Малой Софии) рождественский вертеп.

Резные фигурки вертепа, изображающие событие рождения нашего Спасителя, отныне ежегодно будут выставляться в трапезном храме Софии Киевской в период Рождественских праздников.

Настоятель прихода Св. благ. князя Ярослава Мудрого (Малой, Теплой Софии) Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата прот. Петр Ландвитович и клирик храма свящ. Иван Сидор выражают Президенту Украины Петру Порошенко и его семье глубокую благодарность за этот прекрасный подарок.

Духовенство и прихожане Теплой Софии и в дальнейшем будут молиться за наших несокрушимых защитников, за боголюбивый украинский народ, за мир в Украине.

Пусть новорожденный Богомладенець, который сегодня лежит спеленутый в яслях, принесет Украинскому государству мир и согласие, а нашей Украинской Церкви единство.

Стоит также отметить, что нынешнее Рождественское приветствие Президент Украины записал в храме, который сыграл ключевую роль в ходе Революции Достоинства – Свято-Михайловском Златоверхом соборе.