На Житомирщине в этом году получили и продолжают обучение по программе адаптации 367 участников АТО

На Житомирщине в 2017 году уже получили и продолжают обучение по программе профессиональной адаптации 367 участников антитеррористической операции.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента труда и социальной защиты населения.

Как отмечается в сообщении, социальная и профессиональная адаптация участников антитеррористической операции охватывает всех участников АТО: работающих, неработающих, безработных, военнослужащих, работников всех силовых структур, а также тех, кому установлен статус участника боевых действий, статус инвалида или участника войны.

Предоставление услуг профессиональной адаптации осуществляется за счет средств государственного бюджета, единовременно и в порядке очередности.

По этой программе в 2017 году уже получили и продолжают обучение 367 участников антитеррористической операции, в том числе 343 - на курсах водителей автотранспортных средств, а 24 - на курсах по изучению английского языка.

«В 2017 году, и в предыдущих годах, Житомирская область использует наибольшие суммы средств на указанные цели по сравнению с другими регионами Украины», - сказано в сообщении.

Так, для этого на 2017 год в Житомирской области выделили 1,5 млн грн и дополнительно - по инициативе департамента труда и социальной защиты населения облгосадминистрации – еще 500 тыс. грн.

Указанная программа будет действовать и в следующем году.