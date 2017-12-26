На Житомирщине за 11 месяцев трудоустроили более 700 людей с ограниченными возможностями

В Житомирской области за одиннадцать месяцев этого года получили работу 712 людей с ограниченными возможностями.

Читайте такжеВР привела законодательство о соцзащите лиц с инвалидностью в соответствие с Конвенцией ООН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, благодаря такому показателю Житомирщина – шестая во всеукраинском рейтинге по трудоустройству лиц с инвалидностью.

По словам директора Житомирского областного центра занятости Галины Коренной, количество обращений людей с инвалидностью в службу занятости ежегодно растет.

Учитывая это, в области наработаны предложения Министерству социальной политики относительно введения ряда регулирующих и стимулирующих механизмов активизации и ускорения процесса трудоустройства лиц с инвалидностью.

Речь идет, в частности, о компенсации работодателям, которые будут трудоустраивать безработных из числа лиц с инвалидностью и военнослужащих, уволенных с военной службы после участия в проведении антитеррористической операции, в размере от 25% до 50% фактических расходов на оплату труда таких работников.