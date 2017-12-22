Суд вынес приговор сообщнику Гужвы

Шевченковский районный суд Киева приговорил сообщника главного редактора интернет-издания «Страна.UA» Антона Филипковского к четырем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Читайте такжеСуд избрал сообщнику Гужвы меру пресечения в виде круглосуточного ареста Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, суд рассмотрел в открытом заседании обвинительный акт и соглашение о признании вины в вымогательстве сообщника редактора «Страна.UA».

По данным прокуратуры, после допроса обвиняемого суд утвердил соглашение.

В прокуратуре добавляют, что уголовное производство в отношении главного редактора интернет-издания «Страна.UA» Игоря Гужвы завершено, после ознакомления стороной защиты с материалами следствия обвинительный акт передадут в суд.

Как сообщал УНИАН, в июне после обысков в редакции издания «Страна.UA» задержали Игоря Гужву. Относительно него открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство"). По данным правоохранителей, Гужва вместе с подельником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько $20 тыс. Впоследствии суд избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. За Гужву внесли залог и он вышел из СИЗО.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве "сфабрикованными".