Суд избрал сообщнику Гужвы меру пресечения в виде круглосуточного ареста

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного ареста Антону Филипковскому, который вместе с главным редактором издания «Страна.ua» Игорем Гужвой подозревается в вымогательстве. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судья.

Читайте такжеПодозреваемый в вымогательстве Гужва доставлен в суд, ему грозит до 10 лет тюрьмы"Обязать Филипковского Антона Алексеевича не покидать место проживания по адресу: Харьков, улица Академика Павлова... круглосуточно, начиная с 24 июня 2017 года", - сказал судья.

Он добавил, что это обязательство избирается сроком на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, на заседании суда прокурор Елена Ковальчук заявила, что Филипковский сотрудничает со следствием.

Ковальчук добавила, что именно Филипковский вместе с Гужвой требовал деньги у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько.

Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Его подозревают в вымогательстве и получении $10 тыс. за отказ от публикации компромата. Против Гужвы открыто производство по ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство").