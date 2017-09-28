В прокуратуре Киева рассказали, какой статус у Гужвы в деле о сепаратизме

Бывший глава холдинга "Вести" Игорь Гужва имеет статус свидетеля в деле о сепаратистских действиях журнала "Вести.Репортер" в 2014 году. Об этом сообщила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Читайте такжеПрокуратура требует увеличить залог для Гужвы до 3,2 миллионов гривеньОна объяснила, что это уголовное производство расследуется управлением СБУ в Киеве и Киевской области по ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

По словам Максимец, следствие подозревает, что в журнале "Вести.Репортер" печатались статьи с призывами к изменению границ территории Украины и нарушению порядка, установленного ее Конституцией.

Как стало известно изданию из собственных источников, следствие по этому делу непосредственно в действиях самого Гужвы признаков уголовного преступления на настоящее время не усматривает.

Кроме того, отвечая на запрос издания, пресс-служба столичной прокуратуры отметила, что 20 сентября сообщила Гужве о завершении досудебного расследования по делу о вымогательстве им $10 тыс. у народного депутата Дмитрия Линько.

Там добавили, что журналисту предоставили возможность ознакомиться со всеми материалами уголовного производства, после чего обвинительный акт в отношении Гужвы будет направлен в суд.