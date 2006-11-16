Рыбак: тарифы в Киеве увеличены обоснованно

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве увеличены обоснованно. Об этом сегодня заявил вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир РЫБАК на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, анализ обоснования увеличения тарифов на услуги ЖКХ в Киеве, проведенный межведомственной комиссией, не выявил в действиях киевской власти никаких отклонений от действующих порядков формирования тарифов.

По информации министра, основным фактором, который привел к резкому росту тарифов в 3,4 раза, стал несвоевременный пересмотр их уровня в соответствии с изменением экономических показателей. Тарифы на водоснабжение не пересматривались с 1999 года, квартирная плата – с 2000 года, тарифы на отопление и горячую воду – с 2002 года. На рост тарифов повлияли также подорожание энергоносителей в 3,25 раза, повышение уровня заработной платы в связи с увеличение минимальной зарплаты с 74 грн. в 1999 г. до 400 грн. в 2006 г., увеличение средней зарплаты в Киеве за 9 месяцев с 302 грн. до 1655 грн., а также необходимость проведения ремонта водо- и теплосетей, обустройства домов счетчиками для воды.

Министр отметил, что, анализируя ситуацию в регионах, пришел к выводу, что в Киеве тарифы не больше, чем в большинстве областей Украины. «Мы работаем над совершенствованием методики формирования тарифов, чтобы в тарифы закладывали цену энергетических ресурсов, заработную плату, материалы, но никаких расходов на 10 лет и убытков за последние 5 лет», - добавил В. РЫБАК.

Министр подтвердил информацию, полученную из четырех областей о том, что люди, которые не могут платить за жилищно-коммунальные услуги, выписываются из квартир. «Это для страны новое явление. Поэтому на сегодняшний день начинаем думать, что с этим делать», - сказал В.РЫБАК.