Прокуратура просит открыть данные о двух гражданах Грузии перед их привлечением к делу экс-"беркутовцев"

Прокуратура не против заслушать показания двух граждан Грузии, которых защита экс-«беркутовцев» хочет привлечь в качестве свидетелей, однако просит установить, действительно ли их невозможно допросить в Украине, и действительно ли они были на Майдане 20 февраля 2014.

Читайте такжеЭкс-охранник Саакашвили видел людей, которые расстреливали активистов и силовиков на Майдане – адвокатКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Алексей Донской на заседании Святошинского райсуда Киева.

Он отметил, что перед тем, как суд будет рассматривать ходатайство адвокатов экс-«беркутовцев» о привлечении двух граждан Грузии в качестве свидетелей, необходимо, чтобы сторона защиты открыла для стороны обвинения и адвокатов потерпевших информацию о двух потенциальных свидетелях.

Как рассказал корреспонденту УНИАН Донской, «мы принципиально поддержим это ходатайство, но хотим ознакомиться, с чем имеем дело».

Также он добавил, что если этот допрос состоится, то никоим образом он не может смягчить вину пятерых экс-«беркутовцев», которые сейчас находятся на скамье подсудимых.

«Личности этих потенциальных свидетелей должны быть установлены надлежащим образом в суде Армении. А что касается проверки, действительно ли они были на Майдане, и в Украине вообще, это мы будем проверять как во время допроса, так и в других уголовных процессах, где исследуются обстоятельства убийств на Майдане в целом, поскольку не все потерпевшие, которые были убиты или пострадали 20 февраля, инкриминируются нашим обвиняемым. Но подчеркиваю, что это никоим образом не влияет на квалификации действий данных лиц, поскольку, даже если предположить, что стрелял еще кто-то другой, это не изменит сути того, что инкриминируется данным лицам», - сказал Донской.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, на заседании Святошинского райсуда Киева адвокат Александр Горошинский подал ходатайство о допросе граждан Грузии, которые, по его словам, могут дать показания, касающиеся событий 20 февраля 2014 в центре столицы, а именно - могут рассказать, что видели, как третьи лица вели огонь по митингующим и правоохранителям из зданий Национальной музыкальной академии Украины и гостиницы «Украина».

По словам адвоката, речь идет о двух гражданах Грузии. Их имена Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили. Один из них, по утверждению Горошинского, был охранником Михеила Саакашвили во время его президентства в Грузии. По словам адвоката, эти лица отметили, что боятся приезжать в Украину, поскольку считают, что здесь существует опасность их жизни, так же как и возвращаться на свою родину - в Грузию. Сейчас они временно проживают в Армении.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.