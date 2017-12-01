Нардеп Луценко обвинил МВД в торможении расследования преступлений против Майдана (видео)

Нардеп Игорь Луценко считает, что власть, которая пришла после Майдана, желает иметь такую же неограниченную власть, к которой стремился Янукович.

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Об этом парламентарий заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале 1+1. По его мнению, из-за стремления представителей власти «править по-старому» тормозятся многочисленные процессы очистки и расследования преступлений, в том числе и против активистов.

Луценко уверен, что руководители государства хотят иметь и контролировать «новый Беркут» и таких же судей и прокуроров, что были при президентстве Януковича.

Нардеп утверждает, что № 1 в списке блокираторов расследования преступлений против Майдана является нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков, «потому что он лично подписывал письма в Генеральную прокуратуру, где говорил: «мы не будем вам выдавать свой «Беркут», потому что мы считаем это нецелесообразным».

На вопрос ведущей, есть ли письма от Авакова с таким содержанием, Луценко ответил, что они есть и министр внутренних дел вроде бы подписывал такие документы лично. В этих письмах, по словам нардепа, Аваков отмечал нецелесообразность вызова на допросы экс-«беркутовцев» в суд, ведь это "плохо влияет на их психическое состояние".

Луценко утверждает, что министр внутренних дел может посылать экс-«беркутовцев» в командировку для того, чтобы они избегали вызова на допрос.