Экспертиза установила, что участник Майдана был ранен из автомата беркутовца, который скрывается в России

Экспертиза установила, что пуля, изъятая из тела участника Революции достоинства Александра Тонских, была выпущена из автомата Калашникова, закрепленного за одним из «беркутовцев», который сейчас скрывается от следствия в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании Святошинского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства в отношении пятерых экс-«беркутовцев».

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В ходе заседания суд допросил потерпевшего Александра Тонских из Полтавы, 1957 года рождения. Он сообщил, что находился на Майдане с конца ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года. На Майдан его побудило приехать избиение «Беркутом» студентов.

Утром 20 февраля на улице Институтской Тонских получил огнестрельное ранение. Пуля прошла через руку, легкое и застряла возле сердца. Тонских отметил, что после операции врачи показали ему пулю, которую изъяли из тела. Это автоматная пуля калибра 7,62 мм.

Впоследствии экспертиза установила, что пуля была выпущена из автомата, закрепленного за одним из военнослужащих киевской роты «Беркута», который скрывается за пределами Украины.

Как уточнила корреспонденту УНИАН адвокат Евгения Закревская, речь идет о экс-«беркутовце», который скрывается в России.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года ГПУ направила в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев»: Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.

В мае 2016 года Святошинский суд Киева начал рассмотрение по существу дела в отношении пяти бывших «беркутовцев».

В настоящее время в суде допрашивают потерпевших, которыми всего, по данным прокуроров, по этому делу признаны около 140 человек.

10 октября прокурор заявил, что во время судебного следствия по делу пятерых экс-«беркутовцев» еще осталось обработать 40-50 эпизодов в отношении потерпевших.