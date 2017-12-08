Житомирский военный институт отметил очередную годовщину со дня основания (фото)

Сегодня Житомирский военный институт им. С.П. Королева отмечает очередную, 103-ю, годовщину со дня основания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА, торжественные мероприятия прошли 8 декабря в Житомирской областной филармонии им. С. Рихтера.

По словам начальника института Александра Левченко, для его заведения этот год был нелегким, но весьма продуктивным. «Институт динамично развивается, мы работаем над новыми научными разработками, которые будут использоваться в зоне антитеррористической операции. Впереди - много работы. Желаю всем новых побед. С праздником!», - сказал он в приветственном слове, обращаясь к участникам торжеств.

Также Левченко подчеркнул, что возглавляемый им институт готовит высококвалифицированных военных специалистов – офицеров тактического уровня. "Здесь также осуществляют научные исследования повышения оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований", - отметил он. Кроме этого, на мероприятии прозвучало, что 156 офицеров, прапорщиков, солдат, а также около 150 курсантов института являются участниками боевых действий.

Все присутствующие почтили минутой молчания погибших участников антитеррористической операции – выпускников института.

Напомним, Житомирский военный институт имени С.П.Королева является единственным в государстве уникальным многопрофильным межвидовым высшим военным учебным заведением разведки, управления и высоких технологий. Это учебное заведение было образовано в 1914 -м году для подготовки специалистов противовоздушной обороны. На сегодняшний день институт готовит военных и гражданских специалистов в области радиотехники, системной инженерии, информационной и кибернетической безопасности. Также институт имеет большую научную школу, исследует и разрабатывает роботизированные системы военного назначения, а также имеет опыт участия в боевых действиях на востоке Украины.