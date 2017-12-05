Илья Муромец вне закона: в Украину запретили ввозить книги с русскими сказками о богатырях

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию отнес ряд русских сказок о богатырях и исторических книг, изданных в России, в список запрещенных в Украине.

В общем 20 российских изданий запретили ввозить в страну. Об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио.

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Причиной запрета, согласно экспертной оценке Госкомтелерадио, стало "несоответствие их содержания критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Украине".

Среди запрещенных изданий оказались: сказки "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях", "Богатырские русские сказки" и "Путешествие на Восток наследника цесаревича". Также в списке еще 17 изданий о российских историках и служителях РПЦ, и несколько научных изданий.