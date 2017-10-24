Плакали и просили есть: в Киеве родители заперли маленьких детей в квартире на двое суток

В Киеве родители на двое суток заперли в квартире 4-летнего мальчика и 2-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook.

"Маленькие дети были заперты сами в квартире двое суток. Малыши плакали, звали маму, жаловались, что второй день ничего не ели, и просили забрать их оттуда. Поскольку речь шла об опасности жизни детей, инспекторы взломали замок и открыли дверь квартиры, чтобы вызволить малышей. Оба ребенка - мальчик Никита (4 года) и девочка Виктория (2 года) - были напуганы, выглядели неухоженными и просились к маме", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что инспекторы вызвали скорую помощь и передали детей врачам, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мариуполе голодные дети, которых мать оставила одних на двое суток, из окна просили еду у прохожих. Нерадивая мать заявила полицейским, что ходила в магазин, а потом решила пойти в гости и задержалась.