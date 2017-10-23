В Житомире к отоплению подключены все больницы, детсады, школы и дома жилого фонда – горсовет

В Житомире на сегодняшний день к централизованному отоплению подключены все больницы, детские сады, школы, а также здания жилого фонда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«Временно, по причине проведения ремонтных работ на наружной тепловой сети, приостановлено централизованное отопление в 3-х домах по адресам: вул. Шевченко, 24, вул. Шевченко, 24-а, вул. Рихтера, 41», - сказано в сообщении.

Также продолжаются работы на внутридомовых сетях по улице Большой Бердичевской, 67 (ОСМД) и улицы Фещенко-Чопивского, 27 (ЖЭК №16).

«К концу дня ремонтные работы планируется завершить. Управления жилищного хозяйства городского совета осуществляет постоянный мониторинг прохождения отопительного сезона в Житомире», - отмечают в горсовете.

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Напомним, в Житомире 11 октября досрочно начался отопительный сезон. Соответствующее решение было принято в этот день на внеочередном заседании исполкома. На такой шаг было решено пойти из-за существенного снижения температуры воздуха в Житомире, хотя изначально планировалось, что отопительный сезон в городе начнется с 12 октября.

С предложением начать подачу тепла на день раньше на исполкоме выступил заместитель Житомирского городского головы Александр Фещенко.

Как рассказал корреспонденту УНИАН начальник управления коммунального хозяйства Житомирского городского совета Александр Марцун, проблем во время отопительного сезона не должно быть.