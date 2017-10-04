В Киеве появился новый памятник добровольцам АТО (фото)

В Киеве на территории Деснянского района появился новый памятник добровольцам АТО. Об этом в Twitter сообщил блогер "Юго Восток", показав соответствующие фото.

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"Вот какую прелесть на Троещине в новом парке поставили. Памятник всем подразделениям, начинавшим АТО", - написал он.

Как сообщал УНИАН, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве 24 августа утром облили краской, а вечером пытались взорвать.