В Киеве появился новый памятник добровольцам АТО (фото)
10:47, 04 октября 2017Общество
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На Троещине в новом парке появился памятник АТОшникам-добровольцам.
В Киеве на территории Деснянского района появился новый памятник добровольцам АТО. Об этом в Twitter сообщил блогер "Юго Восток", показав соответствующие фото.
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"Вот какую прелесть на Троещине в новом парке поставили. Памятник всем подразделениям, начинавшим АТО", - написал он.
Как сообщал УНИАН, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве 24 августа утром облили краской, а вечером пытались взорвать.
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