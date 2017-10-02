Экс-чиновника МВД Поготова обвиняют в поставках российских спецсредств для разгона Евромайдана

Следователи Генеральной прокуратуры Украины подозревают бывшего первого заместителя руководителя Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Украины Сергея Поготова в поставках российских спецсредств для разгона участников Евромайдана зимой 2014 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили прокуроры в Печерском районном суде города Киева во время избрания Поготову меры пресечения.

"Поготов, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, превышая предоставленную ему власть и служебные полномочия, зная, что полученные специальные средства российского производства не приняты на вооружение Министерством внутренних дел и другими правоохранительными органами Украины, в связи с чем не могут применяться сотрудниками правоохранительных органов ... подготовил и подписал рапорты о приобретении и выделение для нужд милиции общественной безопасности МВД Украины, в том числе полка милиции особого назначения "Беркут" МВД Украины в городе Киеве, указанных специальных средств, подготовил их к выдаче подразделениям органов внутренних дел», - заявили представители стороны обвинения.

Они утверждают, что использование спецсредств привело к гибели одного из митингующих и нанесению телесных повреждений 138 участникам протестов.

Также прокуроры отметили, что среди спецсредств усиленного действия были светошумовые гранаты раздражающего действия, ручные раздражающие гранаты повышенной мощности и опасности, ручные дымовые гранаты.

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Во время судебного процесса сторона обвинения ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу, мотивируя это тем, что он уроженец Российской Федерации, и поэтому может выехать в эту страну. Также прокуроры заявляли, что подозреваемый может оказывать давление на свидетелей и состоит дружеских отношениях с действующими работниками МВД. "Имея тесные дружеские отношения с работниками, занимающими в настоящее время руководящие должности в Министерстве внутренних дел, считаю, что Поготов после ознакомления с выдвинутым ему подозрением, после ознакомления с материалами, которые прилагаются к данному ходатайству, сможет подделать, уничтожить любые документы, которыми в настоящее время, к сожалению, орган досудебного расследования, сторона обвинения не владеют, но они хранятся в Министерстве внутренних дел", - заявил прокурор Александр Ковальчук.

В то же время Поготов не признал совершение преступлений, которые ему инкриминирует Генпрокуратура. "На время работы в Министерстве внутренних дел исполнял обязанности в соответствии с положениями и должностными инструкциями. Виновным себя не считаю", - подчеркнул он.

В то же время адвокаты выступили против избрания Поготову меры пресечения в виде содержания под стражей ввиду, в частности, наличия на иждивении у подозреваемого больной матери, отсутствия в тексте ходатайства конкретных доказательств совершения преступлений и отсутствия отечественного паспорта, изъятого во время вручения подозрения.

Также одна из адвокатов отметила, что в показаниях свидетелей лишь один раз упоминается фамилия ее подзащитного. "Не на кого действовать Поготову. Если обратиться к протоколу свидетелей, на которых ссылается прокурор, не то, что нет действий Поготова, там фамилия Поготова не упоминается. Фамилия Поготова упоминается в одном единственном протоколе", - отметила представитель защиты.