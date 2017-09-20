Прокуратура проверяет чиновников мэрии Одессы в связи с трагедией в лагере "Виктория" - Луценко

Органы прокуратуры в связи с трагедией в детском лагере «Виктория» в Одессе будут проверять работу чиновников мэрии Одессы, в частности, заместителя городского головы, которая отвечает за вопросы образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Днепре сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, следствие будет изучать деятельность не только руководства лагеря, но и других должностных лиц.

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«Оказывается, с июня месяца в детском лагере была отключена сигнализация. Изучаем причины. Не исключаю, что здесь может быть коррупция. Также все это время в лагере не были заполнены противопожарные резервуары водой, о чем противопожарная инспекция направляла предписания по устранению нарушений. Письменные предписания направлялись в лагерь, райгосадминистрацию, на территории которой расположен лагерь, а оттуда в мэрию Одессы», - пояснил Луценко.

По его словам, если заместитель мэра Одессы действительно получала эти предписания, то должна понести ответственность, как минимум, в связи со служебной халатностью.

Луценко также заявил, что следствие изучает все документы, начиная с проектирования и строительства заведения. По его словам, в частности, оказалось, что Государственная архитектурно-строительная инспекция подписала акт о приеме лагеря на следующий день после предоставления разрешения на его строительство.

Луценко отметил, что городской голова Одессы Геннадий Труханов несет политическую ответственность за трагедию в детском оздоровительном лагере.

Генпрокурор также добавил, что роль каждого должностного лица в трагедии будет изучена. Все необходимые документы изъяты из райгосадминистрации и мэрии Одессы.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборке обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, спустя некоторое время обнаружили фрагменты еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд арестовал обоих без права внесения залога.