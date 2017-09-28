СМИ узнали, сколько первая леди заплатила за студию для съемок видеопоздравления для президента

Журналисты узнали, сколько первая леди Марина Порошенко потратила на аренду студии, где сняла видеопоздравление с днем рождения для своего мужа, пишут «Схемы», напоминая, что ранее у Марины Порошенко заявляли, что ролик снят бесплатно.

В частности, видеопоздравление Марина Порошенко сняла в студии ГП «Мультимедийная платформа Украины», которой пользуется канал UA/TV Министерства информационной политики.

Читайте такжеМарина Порошенко и Бриджит Макрон встретились в Нью-Йорке (фото)

За пользование студией первая леди, согласно сообщению ее пресс-секретаря, все же заплатила 4500 гривень.

«Пользование студией подтверждено Двусторонним договором между Мариной Порошенко и руководством ГП «Мультимедийная платформа». Стоимость услуг составила 4500 гривень», – говорится в ответе на запрос журналистов.

При этом сообщается, что ранее, пресс-секретарь супруги президента отмечала, что за видео никто никаких денег не платил.

Как сообщал УНИАН ранее, семья президента записала видеопоздравление главе государства.

«... на твоей голове прибавилось седых волос, но я люблю тебя, как в первые дни нашего знакомства. С днем рождения, господин президент», - сказала жена Марина Порошенко в поздравлении.